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НовостиОбщество1 февраля 2023 13:28

Ученые-медики из Югры могут получить денежный грант

Открыт прием заявок на конкурс
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Молодых медиков пригласили к участию в денежном конкурсе

Молодых медиков пригласили к участию в денежном конкурсе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Югре принимают заявки на конкурс молодых ученых, которые ведут поисковые научные исследования в медицинской отрасли. Конкурс организован Фондом научно-технологического развития региона. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

Цель конкурса - оказать содействие формированию кадрового потенциала в медицинской отрасли и поддержать исследования молодых ученых.

К конкурсу допускаются организации, зарегистрированные в Югре, соответствующие требованиям документации конкурса. Заявки принимают до 28 февраля 2023 года.