Ученые-медики из Югры могут получить денежный грант

Молодых медиков пригласили к участию в денежном конкурсе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Югре принимают заявки на конкурс молодых ученых, которые ведут поисковые научные исследования в медицинской отрасли. Конкурс организован Фондом научно-технологического развития региона. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

Цель конкурса - оказать содействие формированию кадрового потенциала в медицинской отрасли и поддержать исследования молодых ученых.

К конкурсу допускаются организации, зарегистрированные в Югре, соответствующие требованиям документации конкурса. Заявки принимают до 28 февраля 2023 года.