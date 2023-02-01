В Нижнем Тагиле водитель иномарки сбил 33-летнего мужчину на «зебре»

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле водитель иномарки Toyota Camry сбил 33-летнего мужчину, который пытался перейти дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла днем 1 февраля на улице Циолковского.

Пострадавшего с различными травмами увезли в ЦГБ № 2. Установлено, что водитель в момент происшествия был трезв.

- Автомобилем управлял мужчина со стажем управления транспортным средством категории «В» 19 лет. В течение 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался два раза, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Водитель рассказал, что во время отвлекся на приборную панель, в результате чего поздно заметил пешехода. Он попытался применить экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. На него составили протокол за непредоставление преимущества в движении пешеходу.

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