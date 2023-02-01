Пассажиры пригородных «Орланов» на СвЖД в феврале смогут получить скидку в Музей военной техники в Верхней Пышме

Пригородный поезд «Орлан» у музейного комплекса УГМК. Фото из архива РЖД

Совместная акция СвЖД, Свердловской пригородной компании (СПК) и Музея приурочена ко Дню защитника Отечества.

Скидка действует только в день совершения поездки. В кассе Музейного комплекса нужно предъявить билет на пригородный поезд «Орлан» сообщением Екатеринбург – Верхняя Пышма (в печатном или в электронном виде). Конечным пунктом маршрута в билете должен быть указан о.п. Верхняя Пышма.Музей. Акция распространяется на пассажиров старше 18 лет. По одному билету скидку может получить только один человек, скидки по билетам не суммируются.

«Орлан» между Екатеринбургом и Верхней Пышмой курсирует ежедневно: пять рейсов туда-обратно по будням и четыре рейса – по выходным. Время в пути от железнодорожного вокзала до о.п. Верхняя Пышма.Музей составляет 31 минуту.

Оформить проездные документы на «Орлан» можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания СПК, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест, продажа открывается за 10 дней до даты отправления поезда.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Верхней Пышмы по полному тарифу составляет 71 рубль. Действуют все виды льгот, установленных для проезда пригородным железнодорожным транспортом.

Музей военной техники УГМК (ул. Александра Козицына, 2) расположен в пешей доступности от о.п. Верхняя Пышма.Музей. На сегодняшний день это одна из самых крупных российских выставочных площадок военно-технического профиля. В Музее представлено более 500 единиц военной техники, уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, массогабаритных макетов огнестрельного оружия, а также униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооруженных сил с XVIII века до наших дней. Экспозиция открытой площадки занимает более 8 гектаров.