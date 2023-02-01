Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость1 февраля 2023 12:55

Жители Нижневартовска пожаловались на поликлинику. После этого там увеличили парковку

Здесь появятся еще 60 мест для пациентов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На парковке будет еще 60 мест

На парковке будет еще 60 мест

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители города Нижневартовск пожаловались на работу поликлиники по улице Нефтяников. Зимой мест здесь не хватает из-за хаотичного расположения автомобилей, что создает угрозу безопасности пешеходов. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

После обращения горожан власти города приняли решение расширить парковку еще на 60 мест. Деньги на расширение существующей парковки выделили из городской казны.

Обращения от горожан поступали в Центр управления региона Югры, откуда были переданы руководству города. Всего за год поступило 88 тысяч обращений от жителей региона.