Жители Нижневартовска пожаловались на поликлинику. После этого там увеличили парковку

На парковке будет еще 60 мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители города Нижневартовск пожаловались на работу поликлиники по улице Нефтяников. Зимой мест здесь не хватает из-за хаотичного расположения автомобилей, что создает угрозу безопасности пешеходов. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

После обращения горожан власти города приняли решение расширить парковку еще на 60 мест. Деньги на расширение существующей парковки выделили из городской казны.

Обращения от горожан поступали в Центр управления региона Югры, откуда были переданы руководству города. Всего за год поступило 88 тысяч обращений от жителей региона.