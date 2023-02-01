Билайн обеспечил 4G-интернетом Областную детскую клиническую больницу Фото: Иван МАКЕЕВ

Мобильный оператор билайн обновил свою сетевую инфраструктуру на территории одного из крупнейших здравоохранительных комплексов Урала – в Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге. Теперь этот медицинский объект обслуживают базовые станции всех стандартов связи, а примененное техническое решение позволяет пациентам и их родителям во время прохождения обследований и лечения комфортно пользоваться мобильными сервисами.

Благодаря проведенным работам территория больницы, а это более 70 тысяч квадратных метров, обеспечена мобильным интернетом и голосовой связью. Расширить емкость и возможности сети позволило не только строительство дополнительных базовых станций, но и запуск indoor-покрытия*. Сейчас пациенты и медицинский персонал могут свободно выходить в сеть и на открытом пространстве, и внутри корпусов лечебного комплекса.

Позитивные изменения в работе цифровых сервисов могут заметить и посетители здравоохранительных учреждений, располагающихся рядом. Так, базовые станции оператора обеспечивают связью здание Центральной городской клинической больницы №6 и пансионат, находящийся на территории комплекса.

«Улучшение сетевого покрытия в социальных объектах – одна из приоритетных задач компании, к выполнению которой мы всегда относились и относимся с особым вниманием. Обновленная телеком-инфраструктура в детской клинической больнице позволит его маленьким пациентам и их сопровождающим оставаться на связи с семьей и иметь доступ к цифровым сервисам. Например, продолжать обучение в дистанционном формате, а в свободное от учебы и лечения время общаться с друзьями в социальных сетях или смотреть любимый видеоконтент», – комментирует директор Екатеринбургского отделения билайн Ильдар Фахрутдинов.

Напомним, ранее билайн сообщил о завершении масштабного рефарминга на территории Свердловской области. В общей сложности, оператор перенастроил более 1 100 базовых станций. Средние скорости 4G-интернета за год выросли на 62%** как в крупных городах региона, так и в малых населенных пунктах.

* indoor – «индор» – в помещении

**по данным внутренний аналитики ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов ноябрь 2021 г. и ноябрь 2022 г.

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