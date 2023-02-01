Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 февраля 2023 12:35

В Екатеринбурге пенсионер за рулем BMW на огромной скорости вылетел на тротуар

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге пенсионер за рулем иномарки BMW на огромной скорости вылетел на тротуар. Авария произошла возле ТЦ «Гермес-Плаза» на пересечении улиц Малышева и Сакко и Ванцетти.

Очевидцы рассказали паблику «Инцидент. Екатеринбург», что машина получила множественные повреждения, оторвано колесо. На место выезжали сотрудники ГИБДД и МЧС. Хозяин машины сказал, что руль унесло.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- За рулем иномарки находился 80-летний мужчина, он не справился с управлением, травм не получил. Госавтоинспекция призывает водителей быть особо внимательными при управлении ТС и строго соблюдать ПДД, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД активно разыскивали водителя белой Lada, который 31 января якобы сбил 11-летнего мальчишку на пешеходном переходе возле Суходольской,33, и скрылся. Спустя сутки оказалось, что никто школьника не сбивал.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».