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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 12:17

В Каменске-Уральском украли решетки для чистки обуви

Необычная кража попала на камеры видеонаблюдения
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчина украл решетки ночью. Фото: скрин с видео

Мужчина украл решетки ночью. Фото: скрин с видео

В ночь на 1 февраля в Чкаловском поселке Каменска-Уральского произошла необычная кража. Неизвестный мужчина похитил решетки для чистки обуви. Об этом пишет портал KU66.RU.

Решетки пропали сразу от подъездов четырех многоквартирных домов. Кража попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что стальные решетки украл стройный мужчина средних лет. Утром начальник жилищного участка обратился за помощью в отделение полиции.

Сейчас стражи порядка ведут поиски злоумышленника.