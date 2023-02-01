В Каменске-Уральском украли решетки для чистки обуви

Мужчина украл решетки ночью. Фото: скрин с видео

В ночь на 1 февраля в Чкаловском поселке Каменска-Уральского произошла необычная кража. Неизвестный мужчина похитил решетки для чистки обуви. Об этом пишет портал KU66.RU.

Решетки пропали сразу от подъездов четырех многоквартирных домов. Кража попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что стальные решетки украл стройный мужчина средних лет. Утром начальник жилищного участка обратился за помощью в отделение полиции.

Сейчас стражи порядка ведут поиски злоумышленника.