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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 11:54

В поселке Арти осудят мужчину, застрелившего своего товарища на охоте

Мужчина, находясь в лесном массиве, выстрелил из ружья в сторону деревьев
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Во время разбирательства мужчина полностью признал свою вину

Во время разбирательства мужчина полностью признал свою вину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Арти осудят местного жителя, который по ошибке убил своего товарища на охоте. Несчастный случай произошел в декабре прошлого года. Тогда мужчина, находясь в лесном массиве, выстрелил из ружья в сторону деревьев, думая, что там находится лось.

- Однако ранение в результате данного выстрела было получено напарником обвиняемого, которого охотник ошибочно принял за дикое животное. От полученного ранения потерпевший через непродолжительное время скончался после доставления в больницу, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Во время разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» направили на рассмотрение в суд.

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