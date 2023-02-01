Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 11:27

В Екатеринбурге создатель кооператива выманил у вкладчиков около 1,5 миллионов и сбежал

Мошенником оказался 32-летний житель Томска
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Уголовное дело передали на рассмотрение в суд

Уголовное дело передали на рассмотрение в суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 32-летнего жителя Томска, который создал потребительский кооператив и выманил у вкладчиков порядка полутора миллионов рублей. Во время разбирательства выяснилось, что сибиряк приехал в уральскую столицу в конце 2020 года.

При этом у злоумышленника был сообщник, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Вместе они открыли офис «МедФарм».

- Действуя под вымышленным именем, он организовал подбор и принятие на работу менеджеров, лично обучил их ведению бухгалтерской и иной документации. Клиентам кооператива обещали проценты, существенно превышающие банковские, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мошенник не имел намерений возвращать гражданам полученные от них средства.

Уголовное дело по статье «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в особо крупном размере» передано в суд.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».