В Екатеринбурге создатель кооператива выманил у вкладчиков около 1,5 миллионов и сбежал

Уголовное дело передали на рассмотрение в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 32-летнего жителя Томска, который создал потребительский кооператив и выманил у вкладчиков порядка полутора миллионов рублей. Во время разбирательства выяснилось, что сибиряк приехал в уральскую столицу в конце 2020 года.

При этом у злоумышленника был сообщник, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Вместе они открыли офис «МедФарм».

- Действуя под вымышленным именем, он организовал подбор и принятие на работу менеджеров, лично обучил их ведению бухгалтерской и иной документации. Клиентам кооператива обещали проценты, существенно превышающие банковские, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мошенник не имел намерений возвращать гражданам полученные от них средства.

Уголовное дело по статье «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в особо крупном размере» передано в суд.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».