Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 10:55

В Невьянске пропала 69-летняя женщина

Светлану Ширбагину разыскивают с 31 января
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: «ЛизаАлерт»

Фото: «ЛизаАлерт»

В Невьянске пропала 69-летняя Светлана Ширбагина. Женщину разыскивают с 31 января. Поисками занимаются полицейские и волонтеры посиковых отрядов.

- Была одета в синюю куртку, черные брюки, черные ботинки, серую шапку, - сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

У Светланы Ширбагиной с собой черная дамская сумка и трость.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая женщина, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, в Екатеринбурге в ночь на 1 февраля в лесу недалеко от одного из домов по улице Щербакова нашли мертвым 21-летнего Дмитрия Свяжина, пропавшего 31 января на Елизавете.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».