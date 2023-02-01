В Невьянске пропала 69-летняя женщина

Фото: «ЛизаАлерт»

В Невьянске пропала 69-летняя Светлана Ширбагина. Женщину разыскивают с 31 января. Поисками занимаются полицейские и волонтеры посиковых отрядов.

- Была одета в синюю куртку, черные брюки, черные ботинки, серую шапку, - сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

У Светланы Ширбагиной с собой черная дамская сумка и трость.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая женщина, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, в Екатеринбурге в ночь на 1 февраля в лесу недалеко от одного из домов по улице Щербакова нашли мертвым 21-летнего Дмитрия Свяжина, пропавшего 31 января на Елизавете.

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