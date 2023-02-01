Фото: СК по Свердловской области

На Урале будут судить охотника, который принял друга за лося и застрелил его. Жителя одного из сел Артинского городского округа обвиняют по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Трагедия произошла на территории Манчажского охотничьего хозяйства 10 декабря 2022 года.

- Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Артинского района обвинительным заключением направлено в Артинский районный суд для рассмотрения по существу, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что 66-летний житель ХМАО Иванов был ранен из карабина «СКС» калибра 7.62 мм. С ранением в голову его доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Мужчина, случайно застреливший товарища, признал свою вину.

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