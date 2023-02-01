В Екатеринбурге суд не позволил банку взыскать задолженность по кредиту с наследника

Банк подал в суд иск о взыскании задолженности с наследников Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жительницы Екатеринбурга умер муж. После его смерти женщина унаследовала обязательства по выплате кредита супруга в «Сбербанке». При этом обязательства заемщика были застрахованы в ООО СК «Сбербанк страхование жизни». Однако банк все равно подал в суд иск о взыскании задолженности с наследника - жены умершего.

- Страховая компания, как и финансовый омбудсмен, встала на сторону банка, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал смерть заемщика страховым событием и отказал банку в удовлетворении требований.

В итоге с СК «Сбербанк страхование жизни» было взыскано более 450 тысяч рублей. Из них 200 тысяч были перечислены в счет погашения задолженности по кредитному договору, а остальные 250 тысяч - проценты за пользование банком деньгами с перерасчетом, компенсация морального вреда, оплата юридических услуг и штраф жительнице Екатеринбурга.

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