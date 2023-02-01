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НовостиНедвижимость1 февраля 2023 9:46

В Надыме нашли виновных в гололеде на дорогах

Наказание понесли коммунальщики
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Дороги Надыма придется привести в нормальное состояние

Дороги Надыма придется привести в нормальное состояние

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальщиков города Надым на Ямале наказали на изношенную разметку и гололед на дорогах. Проверку состояния дорог в зимний период провела городская прокуратура, после чего у сотрудников надзорного ведомства возникли серьезные вопросы к дорожным рабочим. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Как выяснилось, часть дорог покрыта льдом, неубранным своевременно, что ведет к риску для участников движения. Также на части улиц стерлась дорожная разметка, а новая так и не была нанесена.

Специалисты прокуратуры по итогам проверки возбудили административное дело, а также предписали властям города устранить недочеты. Должностное лицо оштрафовано на 20 тысяч рублей.