В Надыме нашли виновных в гололеде на дорогах

Дороги Надыма придется привести в нормальное состояние Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальщиков города Надым на Ямале наказали на изношенную разметку и гололед на дорогах. Проверку состояния дорог в зимний период провела городская прокуратура, после чего у сотрудников надзорного ведомства возникли серьезные вопросы к дорожным рабочим. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Как выяснилось, часть дорог покрыта льдом, неубранным своевременно, что ведет к риску для участников движения. Также на части улиц стерлась дорожная разметка, а новая так и не была нанесена.

Специалисты прокуратуры по итогам проверки возбудили административное дело, а также предписали властям города устранить недочеты. Должностное лицо оштрафовано на 20 тысяч рублей.