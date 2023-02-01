Переход станции метро «Геологическая» залило водой

Последствия устранили. Фото: МБОУ "ВОИС"

В пешеходном переходе на станции метро «Геологическая» вновь устраняли последствия потопа. Мокрым снегом и водой затопило выход к ТРЦ «Гринвич».

На этот раз к ногам прохожих вылилась талая вода. В прошлый раз серьезный потом в этом же месте произошел 20 января.

- Скорее всего, это вышла талая вода, из-за того, что сейчас идет промерзание. Сейчас все хорошо, последствия ликвидированы, - рассказал «КП-Екатеринбург» сотрудник МБУ «ВОИС» Евгений Корозников.

До этого переход затопило ранним утром у выхода к Дендропарку. В Водоканале сообщали, что вода могла залить переход из-за последствий аварии, которая произошла накануне.