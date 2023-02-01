Цены на квартиры в новостройках Екатеринбурга серьезно подросли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за 2022 год стоимость квартир в новостройках на рынке первичного жилья подскочила на 20%. По данным системы «Объектив.рф», к началу 2023 года один квадратный метр в этом сегменте торговался в среднем по 118,7 тысячи рублей. Средняя цена новой квартиры за год выросла с 4,58 миллиона до 5,60 миллиона.

В разных района Екатеринбурга цены очень сильно разнятся. Так, в микрорайоне Завокзальный средняя цена за квадратный метр в новостройке составляет 196,7 тысячи рублей, а в Парковом микрорайоне – 162,8 тысячи рублей.

Чаще всего в 2022 году покупатели приобретали жилье премиум-класса - рост 26,5. Наименьший рост показали студии – 20%.

Отметим, что в Екатеринбурге в 2022 году подросла в цене и вторичная недвижимость. Средняя цена квадратного метра здесь составила 103,3 тысячи рублей.