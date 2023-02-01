Фото: предоставлено оргкомитетом Международного фестиваля университетского спорта

Оргкомитет утвердил логотип Международного фестиваля университетского спорта. Дирекция выбрала символ, который отражает характер места проведения соревнований.

- Нам было важно объединить смыслы, лаконично рассказать о Екатеринбурге, - отметил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

В оргкомитете рассказали, что прямые линии в логотипе - это узнаваемая черта уральского конструктивизма, а композиция из геометрических фигур задает ритм и создает стилистическое единство. В цветах же отражено разнообразие природы региона.

Напомним, игры пройдут в разгар празднования 300-летия Екатеринбурга, с 19 по 31 августа, по 15 видам спорта, среди которых бокс, бадминтон, мини-футбол, самбо, и другим.

Среди участников Международного фестиваля университетского спорта разыграют 189 комплектов медалей. В Екатеринбурге на состязания приедут студенты 246 вузов из 94 стран. Также в играх примут участие студенты 23 российских вузов.

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