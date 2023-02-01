В мэрии Нижнего Тагила назначили специалистов для работы по обращениям горожан через Госуслуги

Специалисты отрабатывают обращения граждан, поданные через интернет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Нижнего Тагила узаконили работу ответственных за работу с обращениями горожан с портала Госуслуг. Это начальник отдела по работе с обращениями граждан Валентина Раудштейн и главный специалист этого отдела Лариса Калакуцкая. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Эти специалисты занимались обращениями и до этого, теперь за ними официально закрепили этот функционал.

Теперь оба специалисты будут от имени администрации Нижнего Тагила взаимодействовать с Департаментом внутренней политики Свердловской области, Минцифры региона, Центрального регионального управления по отработке Платформы обратной связи.

Раудштейн и Калакуцкая отвечают на сроки отработки поступающей от граждан информации и сроки размещения ответов.