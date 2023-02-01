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НовостиОбщество1 февраля 2023 8:23

В мэрии Нижнего Тагила назначили специалистов для работы по обращениям горожан через Госуслуги

Они отвечают за сроки отработки сообщений
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Специалисты отрабатывают обращения граждан, поданные через интернет

Специалисты отрабатывают обращения граждан, поданные через интернет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Нижнего Тагила узаконили работу ответственных за работу с обращениями горожан с портала Госуслуг. Это начальник отдела по работе с обращениями граждан Валентина Раудштейн и главный специалист этого отдела Лариса Калакуцкая. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Эти специалисты занимались обращениями и до этого, теперь за ними официально закрепили этот функционал.

Теперь оба специалисты будут от имени администрации Нижнего Тагила взаимодействовать с Департаментом внутренней политики Свердловской области, Минцифры региона, Центрального регионального управления по отработке Платформы обратной связи.

Раудштейн и Калакуцкая отвечают на сроки отработки поступающей от граждан информации и сроки размещения ответов.