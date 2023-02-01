Пять человек отравились углекислым газом в Свердловской области из-за закрытой задвижки печи

СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять человек отравились углекислым газом в поселке Дружинино Свердловской области из-за преждевременно закрытой задвижки домовой печи. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Также стало известно, что сотрудники полиции установили личности погибших.

- Это гражданин Ландышев, 1980 г.р. (официально не трудоустроен), его супруга, 1984 г.р. (не работавшая), и трое их знакомых: гражданин Тимирзянов, 1978 г.р. (слесарь РЖД), гражданин Чюняев, 1983 г.р., и гражданка Соловьева, 1983 г.р., также не работавшая, - рассказал Валерий Горелых.

Как отметили в СК по Свердловской области, четверо погибших являлись жителями поселка Дружинино, один - города Ревды.

Валерий Горелых также добавил, что дом был арендован. Сотрудники полиции обнаружили в нем несколько стеклянных емкостей из-под спиртного, растворителя, шприц и другие подозрительные вещи.

Напомним, что следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По уголовному делу допрашиваются свидетели, тела умерших направлены на экспертизу для установления давности и точной причины смерти.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».