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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 8:08

Пять человек отравились углекислым газом в Свердловской области из-за закрытой задвижки печи

Силовики раскрыли подробности трагедии в поселке Дружинино
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности»

СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять человек отравились углекислым газом в поселке Дружинино Свердловской области из-за преждевременно закрытой задвижки домовой печи. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Также стало известно, что сотрудники полиции установили личности погибших.

- Это гражданин Ландышев, 1980 г.р. (официально не трудоустроен), его супруга, 1984 г.р. (не работавшая), и трое их знакомых: гражданин Тимирзянов, 1978 г.р. (слесарь РЖД), гражданин Чюняев, 1983 г.р., и гражданка Соловьева, 1983 г.р., также не работавшая, - рассказал Валерий Горелых.

Как отметили в СК по Свердловской области, четверо погибших являлись жителями поселка Дружинино, один - города Ревды.

Валерий Горелых также добавил, что дом был арендован. Сотрудники полиции обнаружили в нем несколько стеклянных емкостей из-под спиртного, растворителя, шприц и другие подозрительные вещи.

Напомним, что следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По уголовному делу допрашиваются свидетели, тела умерших направлены на экспертизу для установления давности и точной причины смерти.

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