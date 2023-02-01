It-специалисты активно берут льготную ипотеку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Свердловской области 306 it-специалистов получили льготную ипотеку на приобретение жилья по ставке в 5% годовых. Сейчас нужный уровень зарплаты для получения такой ипотеки снизился до вычета НДФЛ со 150 тысяч рублей до 120 тысяч для жителей городов-миллионников за исключением Москвы, и со 100 тысяч до 70 тысяч для всех других населенных пунктов.

Правительство расширило возрастные рамки заемщика – теперь льготная ипотека доступна для граждан с 18 до 50 лет. Этой ипотекой могут воспользоваться специалисты всех аккредитованных it-компаний. Также в России около 20 тысяч человек. Стаж работы в такой компании должен составлять не менее пяти лет.

В Свердловской области, по данным ИА «Уральский меридиан», подано больше тысячи заявок на льготную ипотеку, одобрено 700 заявок, выдано 306 кредитов на общую сумму более двух миллиардов рублей.