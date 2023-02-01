Пропавшего в Екатеринбурге 21-летнего парня нашли мертвым

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В Екатеринбурге в ночь на 1 февраля в лесу недалеко от одного из домов по улице Щербакова нашли мертвым 21-летнего Дмитрия Свяжина, пропавшего 31 января на Елизавете.

- Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городском УМВД, сообщение об обнаружении тела молодого человека поступило в ночь на 1 февраля 2023 года в отдел полиции № 13. На место выезжали сотрудники уголовного розыска, которые установили личность погибшего. Следователи проводят проверку.

- При осмотре тела погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено. Следов пребывания иных лиц на месте происшествия также не обнаружено. В настоящее время следователем СКР проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, - сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Сейчас следователи опрашивают граждан, которые могут сообщить значимую информацию. Кроме того, истребован характеризующий материал в отношении молодого человека. Для определения точной причины смерти Дмитрия Свяжина проводится судебно-медицинская экспертиза.

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