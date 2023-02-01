В день рождения Бориса Ельцина к его памятнику в Екатеринбурге возложили цветы

Жители Екатеринбурга возложили цветы у памятника Борису Ельцину рядом с Ельцин Центром Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге минувшим утром почтили память первого президента Российской Федерации - Бориса Ельцина. Сегодня исполняется ровно 92 года со дня его рождения. Борис Николаевич родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка. Окончил строительный факультет УПИ в Свердловске. Со временем возглавил Свердловскую область. А в 1991 году победил на выборах президента РСФСР.

Среди тех, кто возложил цветы, были первые лица города и области Фото: Алексей БУЛАТОВ

По традиции в этот день жители Екатеринбурга и первые лица региона возложили цветы к памятнику Борису Ельцину у Ельцин Центра. Среди них полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Борис Ельцин умер 23 апреля 2007 года. Последний раз в Екатеринбурге он был в 2006 году на международном волейбольном турнире - Кубок Бориса Ельцина.