Уралец за месяц украл из магазинов 126 плиток шоколада и 19 зубных щеток

Вину житель Первоуральска признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске 22-летний молодой человек за месяц украл из магазинов 126 плиток шоколада и 19 зубных щеток. Похищенное он продавал.

- По версии органа предварительного расследования, обвиняемый в октябре 2022 совершил серию хищений плиток шоколада и зубных щеток из торговых залов продуктовых магазинов на территории Первоуральска с целью дальнейшей реализации похищенного, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Молодого человека обвиняют по части 1 статьи 158 УК РФ (кража) и статье 158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение). Вину житель Первоуральска признал.

В прокуратуре отметили, что в апреле 2021 уралец уже привлекался к административной ответственности по части 2 статье 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение чужого имущества), а также ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Уголовное дело рассмотрит Первоуральский городской суд.

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