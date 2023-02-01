Девушка написала обращение в приложении Wildberries Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на Wildberries из-за платного возврата товаров. В маркетплейсе начали действовать новые правила, и большинство покупателей этой возмутило.

- У меня подставки под горячее были за 120 рублей. Пришли с явным браком, грязные, на одной отколота краска. Ну, то есть вид абсолютно нетоварный. Я тут же вернула и все равно 50 рублей за него «заплатила». Я так поняла, что мне нужно было забрать товар, оформить брак, получить одобрение на возврат и тогда бы за товар вернули деньги и, соответственно, за возврат я бы не платила. А так как я сразу отказалась, то сняли. Но вообще это дичь, конечно, - рассказала читательница «КП-Екатеринбург» Олеся.

Девушка написала обращение в приложении Wildberries. Там ей ответили, что при отказе от товара или любом его возврате после покупки сумма, удержанная за обратную доставку товара, не возвращается.

В пресс-службе Wildberries «КП-Екатеринбург» сообщили, что информация о том, что покупатели вынуждены оплачивать стоимость доставки бракованных товаров, не соответствует действительности.

- Если покупатель обнаружил производственный брак, то он создает заявку на проверку товара, которая проверяется продавцом данного товара, и им же и будет компенсироваться стоимость обратной доставки в дальнейшем, - объяснили в пресс-службе маркетплейса. - В настоящий момент данный алгоритм еще тестируется, могут быть некоторые ограничения в части его функционала, но в целом для покупателей внешних существенных изменений не ожидается: в случае брака товара стоимость обратной доставки будет компенсироваться продавцом.

Также там отметили, что программа ответственных покупок работает на Wildberries еще с 2021 года. Покупатели, которые возвращают мало вещей и имеют высокий процент выкупа, не оплачивают услугу обратной транспортировки товаров.

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