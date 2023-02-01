В Екатеринбурге водители устроили драку посреди проезжей части

Водители не поделили дорогу и подрались Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 31 января водители автобуса и легковушки устроили драку посреди проезжей части. Мужчины не поделили дорогу.

- Этот человек ехал на автобусе. Он меня то ли не видел, то ли просто начал выталкивать вбок. Я ему посигналил и проехал чуть дальше. Остановился у светофора, думал, что автобус уже где-то далеко, а оказалось, он стоял машины через две, - рассказал E1.RU водитель Hyundai Solaris.

По словам водителя легковушки, мужчина вышел из автобуса, открыл дверь его машины и позвал драться. Также он заявил, что не хотел размахивать кулаками, но ему пришлось отбиваться.

Обращаться водитель легковушки после драки никуда не стал. В городском отделении по связям со СМИ УМВД России «КП-Екатеринбург» подтвердили что, сообщений в полицию по данному факту не поступало

- Пострадавшая сторона может обратиться в ближайший территориальный ОВД, - добавили в полиции.

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