Опубликован топ-10 самых «дорогих» вакансий для врачей в Свердловской области

Четверть актуальных вакансий врачей предлагает доход свыше 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах» опубликовали топ-10 самых «дорогих» вакансий для врачей в Свердловской области.

- Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях врачей, открытых в Свердловской области в январе 2023 года, составляет 74,7 тысяч рублей. При этом четверть актуальных вакансий врачей предлагает доход свыше 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе hh.ru.

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Также эксперты отметили, что 54% вакансий врачей подходят для соискателей без опыта работы.

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