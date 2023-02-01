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НовостиОбщество1 февраля 2023 3:34

Опубликован топ-10 самых «дорогих» вакансий для врачей в Свердловской области

Средняя предлагаемая зарплата составляет 74,7 тысячи рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Четверть актуальных вакансий врачей предлагает доход свыше 100 тысяч рублей

Четверть актуальных вакансий врачей предлагает доход свыше 100 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах» опубликовали топ-10 самых «дорогих» вакансий для врачей в Свердловской области.

- Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях врачей, открытых в Свердловской области в январе 2023 года, составляет 74,7 тысяч рублей. При этом четверть актуальных вакансий врачей предлагает доход свыше 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе hh.ru.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Также эксперты отметили, что 54% вакансий врачей подходят для соискателей без опыта работы.

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