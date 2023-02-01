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НовостиОбщество1 февраля 2023 2:56

Жители Екатеринбурга решат, какую елку установят на Площади 1905 года

Голосование продлится до 28 февраля
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Жителям Екатеринбурга предстоит решить, какую новогоднюю елку они хотят видеть на площади 1905 года

Жителям Екатеринбурга предстоит решить, какую новогоднюю елку они хотят видеть на площади 1905 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга решат, какую елку установят на Площади 1905 года к следующему Новому году. Горожане могут выбрать один из трех вариантов: искусственная конусовидная ель, живая ель или искусственная ель, имитирующая живую.

- Городские власти запустили новый опрос в информационной системе «Активный Екатеринбург». В этот раз жителям уральской столицы предстоит решить, какую новогоднюю елку они хотят видеть на площади 1905 года, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Голосование запустили 31 января. Принять участие в нем можно до 12:00 28 февраля 2023 года.

Напомним, в этот раз в ледовом городке установили 30-метровую живую ель. Чтобы доставить ее, использовали грузовик.

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