Жителям Екатеринбурга предстоит решить, какую новогоднюю елку они хотят видеть на площади 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга решат, какую елку установят на Площади 1905 года к следующему Новому году. Горожане могут выбрать один из трех вариантов: искусственная конусовидная ель, живая ель или искусственная ель, имитирующая живую.

- Городские власти запустили новый опрос в информационной системе «Активный Екатеринбург». В этот раз жителям уральской столицы предстоит решить, какую новогоднюю елку они хотят видеть на площади 1905 года, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Голосование запустили 31 января. Принять участие в нем можно до 12:00 28 февраля 2023 года.

Напомним, в этот раз в ледовом городке установили 30-метровую живую ель. Чтобы доставить ее, использовали грузовик.

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