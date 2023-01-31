Глава СК России поручил доложить об обстоятельствах нападения на врача в Белоярском

Делом заинтересовался глава Следственного комитета России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, произошедшим 19 января в Белоярском. Там на врача Центральной районной больницы с кулаками накинулся южанин. Причиной конфликта стал отказ его жене в приеме из-за отсутствия паспорта и полиса.

- Следственными органами СК России перед прокурором инициирован вопрос о передаче данного материала проверки из полиции в подразделение СК России. Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления М.В. Богинскому доложить о ситуации, - говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее пострадавшая врач рассказала, что у нее диагностировали черепно-мозговую травму. А ее мужу, который заступился, наложили четыре шва на голову. Его нападавший ударил ключом зажигания.

Однако жертвой в этой ситуации себя считает сам дебошир. Он также обратился в полицию. Помимо этого, нападавший явился в ту самую больницу для снятия побоев, где и произошло ЧП.