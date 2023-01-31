Пожар удалось потушить хозяину квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волчанске произошел пожар в многоквартирном доме на улице Малая Окружная. Огонь разгорелся в одной из квартир. Сообщение об этом поступило в МЧС в 14:49 31 января.

- На площади трех квадратах метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже муниципального трехэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На место прибыли две пожарные машины и восемь спасателей. Однако пожар успели потушить еще до прибытия сотрудников МЧС. Хозяин квартиры использовал первичные средства пожаротушения.

Ранее, 29 января, в Екатеринбурге в районе Вторчермета загорелся частный дом. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Тушить пожар прибыли 16 спасателей. Как сообщили в МЧС, при возгорании никто не пострадал.

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