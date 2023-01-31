Всего помощь оказывают в 16 стационарным отделениям и двум паллиативным отделениям сестринского ухода. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Правительство Свердловской области направило средства на паллиативную помощь взрослых. Государственные больницы получат больше 160 миллионов рублей поддержки. Программу утвердил губернатор региона Евгений Куйвашев.

- В 2019 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи в Свердловской области на период до 2024 года. Благодаря ей мы уже три года системно развиваем это важное направление, - отметил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин.

За несколько лет реализации программы успели появится несколько специализированных отделений, закупить особенное оборудование и автотранспорт, подходящий для выездных служб.

В профильные отделения больниц закупили 470 единиц медицинского оборудования. Его приобрели на 3,5 миллиона рублей. Поддержку получат 16 стационарных отделений и два отделения сестринского ухода. В программу вошли государственные больницы Екатеринбурга, Арамиля, Нижнего Тагила, Асбеста, Полевского и другое города области.

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