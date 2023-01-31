В Свердловской области планируют открыть почти 80 отделений «Движения первых»

Для детей это возможность раскрыть способности и таланты, открыть треки своего дальнейшего развития Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области планируют открыть почти 80 отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых», которое станет аналогом советской пионерии.

- Для детей это возможность раскрыть способности и таланты, открыть треки своего дальнейшего развития. Первый марафон стартует уже 1 февраля, - уточнил заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк.

«Движение первых» предлагает школьникам и студентам 12 направлений для развития, в которых они смогут найти единомышленников и создавать различные проекты.

Ранее член Общественной палаты Чувашской Республики, председатель родительского экспертного консультативного совета Альберт Комахидзе высказался по поводу «Движения первых». По его словам, проект имеет огромный успех и потенциал по всей России.