Екатеринбуржцы одни из самых активных онлайн-покупателей российских модных брендов

Свердловчане стали чаще покупать одежду в интернете Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Екатеринбурга одни из самых активных покупателей российской одежды в интернете. К такому выводу пришли пресс-службе компании Lamoda.

- Востребованность российских брендов по итогам 2022 года увеличилась почти в три раза по сравнению с 2021 годом, а спрос на отечественную косметику вырос на 78%. К таким выводам пришли аналитики Lamoda после исследования покупок пользователей раздела «Шоурум», где собраны локальные бренды платформы, - рассказали в пресс-службе компании.

Первое место по онлайн-покупкам заняли жители столицы. На них пришлась почти половина продаж в категории «Шоурум», а это 48%. На втором месте покупатели из Санкт-Петербурга, они купили 15% раздела. Жители Краснодарского края составили 8% продаж. А по 3% пришлось на Ростовскую и Свердловскую области.

Самой популярной позицией в разделе считается платье, их заказывает каждый пятый потребитель. Также спросом пользуются брюки, они составляю 5,5% продаж. В 2022 году активно скупали футболки, юбки, джинсы и куртки.

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