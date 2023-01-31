В Екатеринбурге алкогольное застолье двух товарищей закончилось поножовщиной

Медики учреждения и сообщили в полицию о раненом пациенте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 49-летний мужчина ударил ножом своего товарища во время алкогольного застолья. Пострадавшего доставили в ГКБ № 36 29 января, медики учреждения и сообщили в полицию о раненом пациенте.

У 43-летнего пострадавшего диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки.

- Установлено, что между пострадавшим и задержанным возникла конфликтная ситуация. Через некоторое время общение на повышенных тонах окончилось дракой, в ходе которой подозреваемый схватил кухонный нож и ударил им своего оппонента, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, злоумышленника задержали.

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