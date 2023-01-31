Кстати, принять участие может любой желающий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге «Лыжня России» пройдет на девяти площадках, ожидается, что в забегах 11 февраля примут участие порядка восьми тысяч человек. Кстати, принять участие может любой желающий.

- При этом почти на всех площадках инвентарь, если у вас нет своего, можно будет взять на месте. Все лыжные базы будут работать с 10:00 до 15:00, - заявил заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту Иван Алыпов.

Трассы будут проложены в Преображенском парке, на лыжной базе «Локомотив» и в парке Маяковского, ДЮСШ Верх-Исетского района, в спортивной школе «Виктория», ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион», 19 «Детский стадион», «Родонит», а также в СОКе «Калининец».

На лыжных базах екатеринбуржцев будут ждать полевые кухни, музыкальные и развлекательные программы.