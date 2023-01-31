В Свердловской области станет больше кружков и секция для детей

На реализацию проекта выделят девять миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области появится больше кружков и секций для детей. Создание больше 600 новых мест утвердил губернатор области Евгений Куйвашев. Их запуск станет возможен благодаря нацпроекту «Образование».

Уже к сентябрю 2023 года будет создано 657 новых мест в образовательных организациях. Они появятся в разных городах региона. Среди них Алапаевск и Алапаевский район, Байкаловский и Слободо-Туринский районы, Каменск-Уральский, Красноуфимск, Нижняя Тура, Пышминский городской округ, Березовский, Заречный, Кировград, Красноуфимск и Кушва. Всего на появление дополнительных мест выделили девять миллионов рублей.

- В числе новых мест 75 будет создано по физкультурно-спортивной программе, 82 новых места отведено естественно-научной направленности и 60 – туристско-краеведческой. Также запланировано открытие 130 новых мест социально-гуманитарной направленности и 310 новых мест будет создано в рамках художественной программы, - рассказали в департаменте информационной политики.

Самыми первыми появятся места в школьных музеях, спортивных клубах, театрах и медиацентрах. К концу 2022 года секции и кружки посещали больше 580 тысяч детей. Это больше 80% свердловских школьников.

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