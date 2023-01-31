Из Екатеринбурга в ОАЭ отправили первую партию готовой рыбной продукции

Продукция расфасовали и уложили в коробки. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Из Екатеринбурга в ОАЭ 31 января отправили первую партию готовой рыбной продукции. Всего из «Кольцово» вывезли 78 килограммов груза. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора.

Продукция прошла ветеринарный контроль, а также на нее оформили необходимые сопроводительные документы. Все это производилось в пограничном контрольном ветеринарном пункте «Аэропорт Кольцово».

- При проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений ветеринарно-санитарных требований не выявлено, - рассказали в Россельхознадзоре.

Также груз расфасовали в индивидуальную вакуумную упаковку и был запакован в пенопластовые коробки. Вывоз продукты производился в соответствии со всеми требованиями.

Ранее на Урале обнаружили зооферму, работающую без лицензии. Представителям зоофермы выдали предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства РФ. Сотрудники Россельхознадзора направили информацию в прокуратуру Свердловской области для принятия мер административного реагирования.

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