В Туринске прокуратура помогла вернуть незаконно растраченные деньги нацпроекта

Бюджетные деньги удалось вернуть в казну Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринске прокуратура выявила нецелевое расходование средств бюджета по нацпроекту «Культура» муниципальным учреждением «Районное социально-культурное объединение». Всего было растрачено больше 580 тысяч рублей. Спустя несколько лет эти деньги удалось вернуть в казну.

В 2021 году муниципальное учреждение провело ремонтные работы в Доме Культуры в селе Городище. Однако ведомство выявило факты нецелевого использования 583 тысяч рублей из областного и местного бюджетов. Было оплачено устройство желобов подвесных на 7,2 километра, а фактически установили лишь на 100 метров.

- По результатам проверки прокуратура в отношении генерального директора МБУК «Районное социально-культурное объединение» возбудила административное дело по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое расходование бюджетных средств), по результатам рассмотрения которого указанное должностное лицо оштрафовано на 20 тысяч рублей, штраф оплачен, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Еще в июле 2021 года Контрольно-счетной палатой было направлено предписание о возврате средств в бюджет. Организации предоставлена рассрочка выплат тремя равными частями до 2024 года. Учреждение уже возместило в бюджет Туринского городского округа растраченные средства.

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