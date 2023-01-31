Дебошира задержали и посадили в служебный УАЗ «Патриот» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле задержали полицейских, в машине которых умер задержанный. Инцидент произошел 29 января, в дежурную часть поступило сообщение от охранника психиатрической больницы о неадекватном мужчине, который пытался ворваться в медучреждение, чтобы якобы навестить друга.

Дебошира задержали и посадили в служебный УАЗ «Патриот», однако около входа в здание отдела полиции патрульные при выгрузке мужчины обнаружили его в бессознательном состоянии.

По данным издания URA.RU, после решения суда силовиков могут отправить в СИЗО, где они и будут ждать приговора.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейские также сразу же вызвали медиков, но они не смогли спасти мужчину. Также известно, что 44-летний уралец, умерший в патрульной машине, ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к грабежу и хранению наркотиков.