В Нижнем Тагиле мужчина купил в магазине две булки хлеба и расплатился поддельной купюрой

Экспертиза подтвердила, что купюра является поддельной. Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле 45-летний местный житель купил в магазине две булки хлеба и расплатился поддельной 500-рублевой купюрой. По данным полиции, все произошло в декабре прошлого года. При этом продавец обратила внимание на подозрительную банкноту.

- После ухода покупателя женщина стала внимательно разглядывать купюру: на ней не оказалось ни водяных знаков, ни защитной магнитной линии, а на экране устройства для проверки денег она вообще не отображалась, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Экспертиза подтвердила, что купюра является поддельной, на ней даже не было водяных знаков.

- Продавец хорошо запомнила покупателя, который расплатился подделкой: на вид около 50 лет, среднего роста, одет в черную шапку, серую куртку, черные ботинки, - добавили в полиции.

Подозреваемого вскоре задержали, он рассказал, что нашел банкноту во время разбора вещей при переезде. Было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».