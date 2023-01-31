Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе под Екатеринбургом в лобовом столкновении двух иномарок погиб человек, еще двое получили различные травмы. Авария произошла вечером 31 января. По предварительным данным, водитель машины Renault Fluence выехал на встречную полосу, где и влетел в Subaru Forester.

После удара Renault вылетела за ограждение. В результате происшествия погиб водитель французской иномарки.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Пассажир автомашины Renault и водитель Subaru с травмами различной степени тяжести доставлены в травматологическое отделение ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ». Проведены все необходимые процессуальные действия, организовано реверсивное движение, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, ранее на третьем километре автодороги обход поселка Белоярский 73-летний водитель ВАЗ- 2115 из-за плохого самочувствия устроил массовое ДТП. Он вылетел на встречную полосу.