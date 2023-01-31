В Екатеринбурге пропал 52-летний мужчина

Последний раз мужчина выходил на связь 20 января. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 52-летнего Андрея Анатольевича Кочнева. Последний раз мужчина выходил на связь 20 января, с тех пор нет никакой информации о его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые с залысинами, глаза голубые, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения он был одет в темно-синий пуховик, синие джинсы, черные кожаные ботинки и черную вязаную шапку. При этом поисковики отмечают, что мужчина мог поехать в любой город региона.

Если вы знаете, где может находиться Андрей Кочнев, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».