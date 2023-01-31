Свыше 60% билетов на поезда дальнего следования уральцы оформили онлайн в 2022 году

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

В 2022 году более 7,5 млн проездных документов на уральские поезда дальнего следования (формирования Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания») пассажиры оформили через интернет. Доля электронных билетов составила 66% от общего объема продаж.

Холдинг «РЖД» постоянно развивает и совершенствует онлайн-сервисы, чтобы процесс оформления проездных документов был более простым и удобным. На официальном сайте компании помимо покупки билетов (в т.ч. в специальные купе для маломобильных граждан) можно оформить перевозку животных, дополнительной ручной клади и багажа, а также выбрать услугу дополнительного питания.

Для удобства пассажиров холдинг «РЖД» совместно с Банком ВТБ расширили линейку вариантов безналичной оплаты проездных и перевозочных документов на поезда дальнего следования, а также дополнительных услуг к ним на сайте РЖД. Теперь оплачивать поездки можно с помощью простой, набирающей популярность у пользователей системы быстрых платежей (СБП). Благодаря технологии, позволяющей осуществлять безналичные платежи от физических лиц с использованием динамического QR-кода на экране компьютера, денежные средства поступят на счет перевозчика практически сразу после подтверждения платежа пассажиром. Эквайринг и процессинг обеспечивается Банком ВТБ. Весной с помощью СБП можно будет оплачивать билеты в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Напомним, приложение «РЖД Пассажирам» доступно пользователям смартфонов на базе операционных систем Android или iOS. С его помощью также можно приобрести билеты, оформить перевозку багажа и домашних животных. Кроме того, в приложении есть различные полезные опции. Например, «Онлайн-табло» поможет узнать, на какой путь прибывает поезд. В соответствующем разделе надо выбрать интересующую станцию, и «Отправление» либо «Прибытие». На экране смартфона будет показана вся информация по поездам дальнего следования и электричкам на текущую дату.