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НовостиОбщество31 января 2023 13:37

Часть трассы Екатеринбург – Курган перекроют до поздней осени из-за ремонта моста

Движение во время работ с 1 февраля до 15 октября 2023 года будет реверсивным
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Планируется, что в этом месте заменят опорные части, а также элементы мостового полотна

Планируется, что в этом месте заменят опорные части, а также элементы мостового полотна

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть трассы Екатеринбург – Курган перекроют до поздней осени ради ремонта моста над железной дорогой. Путепровод расположен на участке 106+550. Планируется, что в этом месте заменят опорные части, а также элементы мостового полотна.

- Движение во время работ с 1 февраля до 15 октября 2023 года будет реверсивным со светофорным регулированием. Планируйте, пожалуйста, маршрут с учетом изменений в схеме движения, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодора».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге закроют движение по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от Волгоградской до Зоологической. Ограничение вводят из-за проведения реконструкции улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии в район Академический.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в пресс-службе мэрии.

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