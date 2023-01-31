В Каменске-Уральском транспортные полицейские поймали парня, перевозившего партию наркотиков

Задержанный рассказал, что купил запрещенные вещества через тайник-закладку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском транспортные полицейские поймали 27-летнего молодого человека, который перевозил партию наркотиков. Во время досмотра у него в носках нашли пакетики с порошком серого цвета.

- Согласно заключению экспертизы, содержимое первого пакетика является синтетическим наркотиком мефедрон общей массой 4,068 грамма, что является крупным размером. Второй сверток содержит в своем составе наркотическое средство метилэфедрон массой 0,816 грамма, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Задержанный рассказал, что купил запрещенные вещества через тайник-закладку для личного употребления. Во время разбирательства выяснилось, что парень уже был судим за кражу, грабеж и угрозу убийством.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, - добавили в ведомстве.