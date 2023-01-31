О гибели солдата рассказали в администрации городского округа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Североуральска Михаил Филимонов. Прощание с бойцом состоялось 1 февраля во дворце культуры «Современник». О гибели солдата рассказали в администрации городского округа.

- От имени всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами, - говорится в сообщении администрации Североуральского ГО.

Ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб 33-летний житель уральской деревни Курманка Игорь Волкоморов. Известно, что младший сержант скончался под Херсоном в населенном пункте Дудчаны. У него осталась мать, сын и брат.

- В апреле нынешнего года Игорю исполнилось 33 года. Прощание с ним состоится 22 ноября в центре досуга «Романтик» в Курманке. Выражаем соболезнования семье павшего, - сообщает пресс-служба администрации городского округа Заречный.