Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Артемовском назначали нового начальника полиции, этот пост занял 35-летний подполковник Артем Хомченко. Известно, что в 2004 году он окончил Нижнетагильскую среднеспециальную школу МВД, а через семь лет – Уральский юридический институт МВД.

- Его отец работал водителем, а мама - в местном Доме культуры. Родители воспитали троих детей, он младший. С детства мечтал стать представителем системы МВД, но окончательно принял решение после неоднократного просмотра культового советского детектива «Анискин», - отметил пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых

Артем Хомченко работал старшим дознавателем и старшим оперуполномоченным угрозыска. Затем с февраля 2019-го по 29 января 2023-го возглавлял ОП 27.

- Подполковник имеет ряд ведомственных наград, в том числе медаль «За отличие в службе». В ответном слове он поблагодарил руководство Главка за оказанное доверие, - добавил полковник Горелых.