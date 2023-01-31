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НовостиОбщество31 января 2023 11:22

Администрация Екатеринбурга наградила «Атомстройкомплекс» за новогоднее украшение улицы Красноармейской

30 января на площадке международного центра искусств «Главный проспект» «Главный проспект» состоялось награждение победителей конкурса на лучшее новогоднее украшение Екатеринбурга.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс». Фото: Федор СЕРКОВ

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс». Фото: Федор СЕРКОВ

Участие в конкурсе приняли муниципальные и коммерческие организации – образовательные учреждения, заводы, городские парки, магазины и кафе – все те, кто внес свой вклад в общую атмосферу праздника в Екатеринбурге. Всего на конкурс было подано 335 заявок. Компания «Атомстройкомплекс» заняла третье место в номинации «Лучшее новогоднее оформление строительной организации» за украшение улицы Красноармейской. Второй год подряд «Атомстройкомплекс» ставит на ул. Красноармейской новогоднюю елку, украшает гирляндами деревья и усадьбу Шумкова.

В этом году также на улице были установлены ледовые фигуры. Награду представителю компании «Атомстройкомплекс» вручили глава города Екатеринбурга Алексей Орлов и зам. главы, руководитель департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации Екатеринбурга Рустам Галямов.

Новогоднее украшение улицы Красноармейская в Екатеринбурге. Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Новогоднее украшение улицы Красноармейская в Екатеринбурге. Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

– Миссия нашей компании заключается в том, чтобы делать Екатеринбург современным и привлекательным для жизни. Поэтому мы не только строим и реконструируем здания и объекты инфраструктуры, но и поддерживаем развитие уникальной айдентики города, создание особой атмосферы и настроения, – говорит Никита Харисов, креативный директор компании «Атомстройкомплекс». – С этой целью наша компания организовала и уже третий год проводит паблик-арт программу «ЧО», создавая на улицах города новые точки притяжения – паблик-арт объекты современных художников. Конечно, мы также принимаем участие в новогоднем оформлении города. Однако встает вопрос, каким оно должно быть, должно ли учитывать нашу идентичность? В преддверии следующего нового года мы бы с радостью приняли участие в разработке концепции новогоднего оформления с привлечением известных уральских художников, чтобы даже Новый год в Екатеринбурге был особенным, уральским.