Администрация Екатеринбурга наградила «Атомстройкомплекс» за новогоднее украшение улицы Красноармейской

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс». Фото: Федор СЕРКОВ

Участие в конкурсе приняли муниципальные и коммерческие организации – образовательные учреждения, заводы, городские парки, магазины и кафе – все те, кто внес свой вклад в общую атмосферу праздника в Екатеринбурге. Всего на конкурс было подано 335 заявок. Компания «Атомстройкомплекс» заняла третье место в номинации «Лучшее новогоднее оформление строительной организации» за украшение улицы Красноармейской. Второй год подряд «Атомстройкомплекс» ставит на ул. Красноармейской новогоднюю елку, украшает гирляндами деревья и усадьбу Шумкова.

В этом году также на улице были установлены ледовые фигуры. Награду представителю компании «Атомстройкомплекс» вручили глава города Екатеринбурга Алексей Орлов и зам. главы, руководитель департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации Екатеринбурга Рустам Галямов.

Новогоднее украшение улицы Красноармейская в Екатеринбурге. Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

– Миссия нашей компании заключается в том, чтобы делать Екатеринбург современным и привлекательным для жизни. Поэтому мы не только строим и реконструируем здания и объекты инфраструктуры, но и поддерживаем развитие уникальной айдентики города, создание особой атмосферы и настроения, – говорит Никита Харисов, креативный директор компании «Атомстройкомплекс». – С этой целью наша компания организовала и уже третий год проводит паблик-арт программу «ЧО», создавая на улицах города новые точки притяжения – паблик-арт объекты современных художников. Конечно, мы также принимаем участие в новогоднем оформлении города. Однако встает вопрос, каким оно должно быть, должно ли учитывать нашу идентичность? В преддверии следующего нового года мы бы с радостью приняли участие в разработке концепции новогоднего оформления с привлечением известных уральских художников, чтобы даже Новый год в Екатеринбурге был особенным, уральским.