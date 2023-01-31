В Среднеуральске росгвардейцы задержали похитителя детской коляски

Подозреваемым в похищении коляски оказался 34-летний ранее судимый мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске росгвардейцы по горячим следам задержали похитителя детской коляски из дома на улице Октябрьской. Мужчина стащил ее с помощью крестовой отвертки, разводного ключа и круглозубцев.

- В результате патрулирования ближайших к месту происшествия улиц и дворов экипаж совместно с инспекторами ГИБДД выявил подозрительного молодого человека, рядом с которым находилось «транспортное средство» для перевозки ребенка, схожее с разыскиваемым, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Силовики остановили мужчину и обнаружили у него инструменты, с помощью которых он украл коляску. Их изъяли и приобщили к материалам проверки в качестве вещественных доказательств.

Подозреваемым в похищении коляски оказался 34-летний мужчина, ранее судимый за кражу. В 2014 году он был осужден условно. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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