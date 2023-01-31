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НовостиОбщество31 января 2023 10:44

В Новом Уренгое детям запретили посещать несколько мест

Сюда нельзя будет попасть даже в сопровождении родителей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Власти Нового Уренгоя придумали, как защитить психику молодежи

Власти Нового Уренгоя придумали, как защитить психику молодежи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Нового Уренгоя составили черный список мест, куда дети и подростки до 18 лет не смогут попасть даже в сопровождении родителей. Об этом пишет портал «Ямал 1».

В списке оказались интим-магазины, которых в городе три, столько же центров паровых коктейлей и вейп-бар. Посещение этих заведений, по словам чиновников, могжет причинить вред физическому и психическому здоровью несовершеннолетних.

По словам врача-психиатра Константина Лопина, такое решение правильное, так как у подростков еще не сформировано критическое мышление. Поэтому знакомства с взрослой жизнью в подростковом возрасте может отрицательно сказаться на психике.