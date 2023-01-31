Средства были собраны благодаря пожертвованиям сотрудников ЕВРАЗа, горожан и самой компании во время проведения забега «Дай пять!» в Нижнем Тагиле. Для нижнетагильской начальной школы – детского сада № 105 приобретен интерактивный пол «Все включено» для спортивного зала, который состоит из 60 различных приложений для занятий физической активностью. Интерактивный пол – это напольная проекция, которая реагирует на движения ребенка. Попадая в зону проекции, ребенок своими движениями заставляет картинку «оживать». Для качканарской школы, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, подарены 20 пар лыж в комплекте с палками и ботинками, 8 снегоступов, а также опора для ходьбы. На протяжении 8 лет ЕВРАЗ проводит забег «Дай пять!», в котором могут поучаствовать не только работники, но и жители городов присутствия компании. Благотворительные средства, собранные участниками забега, ЕВРАЗ удваивает и направляет на развитие спорта в городах, в том числе адаптивного.