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НовостиНедвижимость31 января 2023 10:30

В Каменске-Уральском три многоквартирных дома остались без горячей воды

Здесь будут менять систему водоснабжения
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Три дома остались без горячей воды из-за масштабных работ

Три дома остались без горячей воды из-за масштабных работ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три многоквартирных дома в Каменске-Уральском остались без горячего водоснабжения из-за замены коммунальных сетей. Ремонт будут проводить три года. Альтернативы жильцам домов по адресам Коммунальная, 26, Средний проезд, 29, и Рабочая, 8, предоставили.

По информации портала KU66.RU, горячую воду отключили 30 января 2023 года и вернуть ее обещают только в конце января 2026 года. Эта информация есть на сайте КУДЕЗ.

30 января глава города обсудил ситуацию с двумя хозяйствующими субъектами – КУДЕЗ и УК Теплокомплекс, от которых потребовал урегулировать ситуацию для обеспечения потребителей горячей водой.

Пока этот вопрос окончательно не решен.