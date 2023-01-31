В Каменске-Уральском три многоквартирных дома остались без горячей воды

Три дома остались без горячей воды из-за масштабных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три многоквартирных дома в Каменске-Уральском остались без горячего водоснабжения из-за замены коммунальных сетей. Ремонт будут проводить три года. Альтернативы жильцам домов по адресам Коммунальная, 26, Средний проезд, 29, и Рабочая, 8, предоставили.

По информации портала KU66.RU, горячую воду отключили 30 января 2023 года и вернуть ее обещают только в конце января 2026 года. Эта информация есть на сайте КУДЕЗ.

30 января глава города обсудил ситуацию с двумя хозяйствующими субъектами – КУДЕЗ и УК Теплокомплекс, от которых потребовал урегулировать ситуацию для обеспечения потребителей горячей водой.

Пока этот вопрос окончательно не решен.